Le match de l'été : farniente ou sport ?

En été, deux vacanciers sur dix se mettent au sport. Et beaucoup optent pour le vélo. C'est notre activité sportive préférée en période estivale. En revanche, comme le farniente ne coûte rien, 70 % d'entre nous veulent juste se détendre, se reposer, faire de la lecture. Huit Français sur dix emmènent ainsi de la lecture dans leurs bagages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.