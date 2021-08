Le match des plages : le Sud contre le Nord

Nous sommes en Provence avec Linda Huré. Il y a d'abord le son des cigales et la couleur de l'eau typique des plages du Sud, nichées au cœur d'une végétation méditerranéenne. Et à cela s'ajoute une bonne dose du soleil qui réchauffe la mer. La baignade est à 22 degrés. Dans le Nord, l'eau est à 19 degrés, un peu plus fraîche que Chez Linda Huré. Mais cela ne fait pas peur à Sébastien Hembert. On apprécie également l'immensité des plages. De la frontière belge jusqu'à la Baie de Somme, on a des kilomètres de sable fin. Dans le Sud, ce n'est pas forcément le sable qui est roi, mais qu'importe. Entre plages criques, falaises et calanques, les paysages exceptionnels se succèdent sur des dizaines de kilomètres. "C'est comme un écrin, c'est tellement beau", confie une dame. Sur l'eau, l'activité la plus tendance est le stand-up paddle. En revanche, dans le Nord, les grandes plages sont propices à la pratique du char à voile. À savoir que les meilleurs pilotes sont tous originaires de la région. En ce qui concerne la tradition, les cabines de plage sont uniques sur les plages du Nord, dans le Sud, ce sont les paillotes et certaines existent depuis 40 ans.