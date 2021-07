Le match des régions : concours d'éloquence entre Bretons et Corses

Comme 45% de la population corse, Xavier, patron pêcheur à Ajaccio, parle dans sa langue maternelle chaque matin avec ses amis et son frère. Ici, la langue maternelle est enracinée dans tous les cœurs. On en compte plus de 130 000 locuteurs. Du côté de la Bretagne, ils sont près de 200 000 à parler la langue natale. Une petite radio associative, créée il y a 23 ans, fait notamment vivre la langue bretonne au quotidien dans le Finistère. Elle diffuse plus de 60 heures de programme en breton par semaine. Dans les rues de Quimper, les Bretons sont très attachés à ces radios dans leur langue. En Corse, ils ont aussi une radio, une télé et même le journal en langue corse. Au milieu de ses animaux et dans son cabanon, Alexandre milite depuis 40 ans pour la tradition insulaire auprès de jeunes. Il perpétue un jeu qui se pratique dans toute la Méditerranée. Des chiffres sont énoncés voire criés et il faut trouver la bonne audition. Qu'en est-il de l'enseignement de la langue maternelle aux plus jeunes en Bretagne ?