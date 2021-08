Le match des régions : des noms de villages étonnants

Cigognes, colombages, noms de villages imprononçables... l'Alsace touristique n'est pas à l'abri des clichés. Les panneaux y sont beaucoup chargés. Il est plus facile d'envoyer un SMS qu'une carte postale. Du côté de Y, les 96 habitants du village ne peuvent pas passer de commande sur Internet. Sur la plupart des sites, il faut a minimum trois lettres pour remplir le nom de la commune. Les Ypsiloniens sont obligés de trouver des astuces. Sur trois panneaux seulement, on retrouve 71 lettres. À Niederschaeffolsheim, on a l'habitude des moqueries et des erreurs, notamment quand on voyage. Quelle que soit la version, au scrabble, ça ne rentre jamais. Dans la commune d'Eu (Seine-Maritime), on peut fredonner un air de 1842. La chanson du "Maire d'Eu". Même les GPS sont incapables de prononcer correctement les noms des villages alsaciens. La commune d'Hypercourt, elle, vient d'Y, Pertain et Omiécourt. Les gens de ce village son d'ailleurs hyper courtois.