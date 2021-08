Le match des régions : entre mer et montagne, lequel choisir pour nos vacances ?

Être en vacances, c'est d'abord se prélasser sur le sable. À ce titre, les Landes ont un atout majeur : leur 106 km de plages. “J’aime venir ici, ça me détend”. Comme cette vacancière, vingt millions de Français ont choisi le littoral cet été. Sur la côte landaise, on a tout pour passer de bonnes vacances au soleil et au bord de l'eau. Dans les Alpes du Nord, on trouve près de 15 000 km de sentiers de randonnée. “On pense moins à l'effort quand on est dans des endroits aussi grandioses”, souligne une vacancière. “Moi, ce que je recherche, c'est vraiment la fraîcheur et effectivement ici, puis la beauté des paysages , le Beaufortain en plus et puis j'aime bien les Alpes” se réjouit un randonneur. La fraîcheur de la montagne et la pureté de l'air attirent sept millions de Français en période estivale. Sur la côte landaise, les vagues font la fierté des surfeurs locaux. Le surf est une activité à inclure dans le budget vacances. De l'eau, du soleil et des sensations fortes, difficile de rivaliser avec le littoral. Mais ça ne vaut pas les grands frissons d'une via ferrata. Nous prenons de la hauteur pour contempler dans le calme tous ces reliefs. La montagne a aussi l'avantage d'être en moyenne 6% moins cher que les autres destinations. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.