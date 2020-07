Le match des régions : la Normandie contre la Bretagne

En raison de l'épidémie, vous préférerez peut-être passer vos vacances dans l'Hexagone. Alors, nous vous proposons cet été de comparer les régions. Si vous hésitez encore, cela vous aidera à faire un choix. Ce dimanche soir, nous vous emmenons découvrir ce qui fait la fierté de la Bretagne et de la Normandie ? Suivez le match entre ces deux régions avec nos correspondants sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.