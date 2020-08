Le match des régions : l'Atlantique contre la Méditerranée

En raison de l'épidémie de coronavirus, une grande partie des Français ont préféré privilégier les destinations locales. Mais nos régions étant plus belles les unes que les autres, il est souvent difficile de faire un choix. Ce dimanche, Manon Monnier et Aurélie Erhel étaient respectivement en Vendée et dans l'Hérault. Les plages, les activités, la gastronomie... elles passent au crible les plus beaux arguments de chaque région. Côte atlantique ou Méditerranée, pour qui allez-vous pencher ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.