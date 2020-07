Le match des régions : où partir en vacances cet été ?

En raison de l'épidémie de coronavirus, beaucoup souhaitent passer l'été dans l'Hexagone. Dans le Sud, sur la Côte d'Azur, le beau temps est au rendez-vous et les plages sont très familiales. Sur place, goûter au pan bagnat, un repas riche en goût, est recommandé. Par ailleurs, dans le Nord, la température est de 19 °C, mais cela n'empêche pas les vacanciers de profiter de la Manche. L'occasion également de découvrir les spécialités locales, dont les délicieuses croquettes de crevettes.