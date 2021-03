Le match des spécialités régionales : le calisson d'Aix ou la bêtise de Cambrai ?

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) est une ville du Sud dont le nom évoque la douceur de vivre. Douceur aussi sous le palais, car elle est connue pour une spécialité : le calisson d'Aix. Cela ressemble à un petit losange très précieux avec trois couches, dont une pâte orange moelleuse qui fait sa réputation. Cette gourmandise est fabriquée par les confiseurs depuis près de 500 ans. Le produit est connu dans le monde entier et les Aixois en sont très fiers. Dans le Nord, les Cambrésiens préfèrent manger des bêtises, le bonbon emblématique du département. Et on en trouve un peu partout. À l'Office du Tourisme de Cambrai, cette confiserie est même une ambassadrice gourmande de la ville. La bêtise est tout d'abord du sucre et il en faut beaucoup pour le fabriquer. C'est un savoir-faire perpétué depuis 1830 à la confiserie Despinoy. Comment est-on arrivé à appeler ce bonbon "une bêtise" ?