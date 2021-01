Le match des traditions entre l'Alsace et la Bretagne

À Strasbourg, les fêtes commencent parfois avec un peu d'exercice pour tenter d'attraper le bon canard. Dans la région, la tradition du foie gras remonte au XVIIIe siècle. Confiture avec fruits secs et pain frais suffisent pour ce plat de fête incontournable, sans oublier le bon vin blanc d'Alsace. À Brest, l'incontournable des fêtes reste les fruits de mer. Tout commence par un lit d'algue bien fraîche puis des petites huîtres. Praires, araignées, pinces de tourteaux, langoustines et crevettes sont dressées selon l'humeur du moment. Et il n'y a jamais deux plateaux qui sont parfaitement identiques, affirme Jean-Baptiste Cadalen. Le vin chaud est également une spécialité typiquement alsacienne. Épices, agrumes et vin sont mélangés pour donner cette boisson. Il est impossible de ne pas en profiter durant le mois de décembre dans la région. En Bretagne, on a le cidre chaud. Pour ce faire, il faut des agrumes, du bon cidre breton et des épices. Un cocktail original porté à ébullition. Même en plein hiver, le bain de mer fait partie des habitudes bretonnes. En revanche, en Alsace, la nouvelle année est marquée par les retrouvailles autour de la table.