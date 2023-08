Le match : êtes-vous plutôt pique-nique ou snack ?

Entre deux baignades, plutôt pique-nique ou snack de plage ? Parmi les critères, il y a le prix. Pour un tarif entre quinze et vingt euros, Amandine a préparé quatre sandwichs et une salade de pâtes accompagnées de chips, pour elle et ses filles. Auprès d'un snack, pour deux sandwichs et deux petites bouteilles d'eau, pour deux personnes, il faut compter 23 euros. Quel repas est le plus pratique ? Pour les adeptes du snack, le pique-nique, c'est une perte de temps. "Quand on fait nos propres sandwichs, on a besoin de se lever plus tôt pour les préparer en avance… Alors que là, on vient, on prend, on attend. On nous sert à table, comme si on était des rois.", dit l'un d'eux. Le pique-nique demande plus d'organisations, aucun doute que le snack est plus pratique. Troisième critère, un repas équilibré. Tandis que les wraps, frites et autres burgers sur le pouce défilent, le melon et les salades faites maison prennent un bain de soleil. "C'est toujours mieux quand c'est fait maison.", exprime une adepte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser Eckert, Q. Danjou