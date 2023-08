Le match : nationale contre autoroute

Pour la journée la plus chargée de l'été sur les routes, nous avons fait le test. Un trajet Montpellier - Narbonne, mais deux itinéraires : l'autoroute et les nationales et départementales. Première comparaison, la durée du trajet. Sans surprise, c'est sur l'autoroute que nous avons été le plus rapide. Aujourd'hui, l'autoroute ne nous a fait gagner que quelques minutes : 1h55 pour rejoindre Narbonne, contre 2h08 sur les nationales. L'autoroute, c'est plus rapide, mais c'est plus cher. Sur les routes nationales, le carburant et les pauses-déjeuner sont moins coûteux. On y roule aussi moins vite, on économise donc de l'essence. Notre équipe sur la nationale a mis plus de temps pour rejoindre Narbonne, mais ils ont économisé le prix du péage de l'autoroute, qui est de dix euros. Pour départager, voyons le confort de conduite. Et pour ça, quand il y a des bouchons, aucun doute que vous préférez les nationales. Résultats sans appel, la route nationale l'emporte sur l'autoroute, qui est surchargée et payante. Pour les allergiques au klaxon, vous pouvez même emprunter les départementales, mais le voyage risque d'être beaucoup plus long. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard, S. Iorgulescu