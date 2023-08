Le match : plages du nord / plages du sud

Préférez-vous la chaleur des plages du sud ou l'immensité des plages du nord ? Entre les deux, il est difficile de choisir. Faisons la comparaison. Une eau turquoise, des vacanciers en plein bronzage, il n'y a aucun doute, nous sommes bien sur une plage de Méditerranée. A la plage du Grand Travers (Hérault), la mer d'huile est un terrain de jeu idéal pour pratiquer le paddle, par exemple. Et après l'effort, il est inutile de faire des kilomètres pour se restaurer. Dans le sud, les paillotes sont incontournables pour déguster des produits de la mer ou simplement pour boire un verre. En Méditerranée, il est important de se rafraîchir. Dès 13h, il fait déjà 30°C. Au nord, à la plage de Zuydcoote (Nord), par exemple, à la même heure, il fait 24°C et l'eau est à seulement 19°C. Mais le nord a tout pour devenir la destination touristique des prochaines années. Avec une vitesse de pointe de 40 km/h, le char à voile est l'activité incontournable de la région. Et à l'heure du déjeuner, quoi de mieux que des moules-frites. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Cazabonne, Z. Ajili, E. Alonso