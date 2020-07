Le mercure s'affole dans le Gard

Ceux qui commencent leurs vacances ont la chance de profiter d'un vrai temps d'été. Ciel bleu, soleil, chaleur... On a facilement dépassé par endroits les 35°, comme c'est le cas dans le Gard. En ville, à l'abri des veilles pierres ou en pleine nature près d'une rivière, les Gardois ont cherché cet après-midi la fraîcheur. Mais les professionnels ne vivent pas la chaleur de la même manière. Certains serveurs de restaurants sont habitués. Pourtant, les viticulteurs s'inquiètent du réchauffement climatique et de la sécheresse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.