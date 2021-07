Le milliardaire Richard Branson débute le tourisme spatial

Richard Branson va s'envoler à bord d'un vaisseau créé par son entreprise ce dimanche. Le milliardaire décollera depuis sa base à Las Cruces dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Il voulait prendre toute la lumière et c'est plutôt réussi, car il a pu attirer l'attention de tous les médias du monde entier. On va assister à un petit moment d'histoire, le tourisme spatial débutera dans quelques heures si tout se passe bien. Richard Branson joue gros, car l'homme va honorer son pari. Il faut noter que le spatial est toujours dangereux. De plus, le vol n'est pas tout à fait sans risque. Il y a eu seulement trois vols d'essai avec l'avion pour aller dans l'espace. Son départ a été reporté d'une heure et demie. Pas de quoi refroidir la tête du milliardaire de 70 ans. Il veut effectivement tenter cette aventure. On va voir dans quelques heures.