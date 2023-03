Le Miscanthus : une plante à tout faire ?

Elle a l'apparence d'un roseau dont la tige dorée culmine à 4m de haut. La commune de Berrwiller en Alsace est encerclée par des dizaines de plantations de miscanthus. Le maire connaît bien cette plante. Il s'en sert comme combustible pour chauffer toute l'année. Elle est cultivée par des agriculteurs de la région. Cette plante ne nécessite ni désherbage ni engrais. Grâce à ses feuilles qui tapissent le sol, le miscanthus ne craint pas non plus la déshydratation. La commune de Berrwiller chauffe tous ses bâtiments publics et plus de 80 habitations grâce au miscanthus. Face à la hausse du prix du gaz et du fioul, le maire a de quoi se réjouir. Bon marché et produite localement, la plante est un gage de stabilité budgétaire. Si les agriculteurs de Berrwiller font partie des pionniers, dans l'Hexagone, 2 300 exploitants cultivent du miscanthus, sur près de 10 000 ha. Et la surface a doublé en cinq ans. On découvre dans cette plante de plus en plus d'usage. Le miscanthus s'avère être un excellent isolant. Il remplacera bientôt la fibre de bois. Dans les mois à venir, 130 logements sociaux seront construits avec des murs fabriqués à partir de ces herbacées. Plus surprenant encore, le miscanthus pourrait être le plastique du futur. Xavier Venard et son équipe y travaillent. Après dix ans de recherche, ils tiennent enfin la bonne recette pour transformer la fibre de la plante. Le brevet est français, et c'est une première mondiale. Leur invention a déjà conquis certains industriels. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, Q. Danjou