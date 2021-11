Le monde de la coiffure en manque de main-d'œuvre

Il faut tenir le rythme en étant moins. Dans ce salon de coiffure nantais, deux postes sont à pourvoir et ne trouvent pas preneurs. Adeline et ses collègues doivent assurer en attendant. Le gérant supervise une vingtaine de salons dans la région. Aujourd'hui, il lui manque une douzaine de coiffeurs et ces absences pèsent sur son activité. Le pays fait en effet face à une pénurie de coiffeurs. Actuellement, 15 à 20% des effectifs manquent à l'appel et recruter relève du casse-tête car le métier n'attire plus. "C'est toute la branche entière qui doit revaloriser ses tarifs ensemble. Et de l'autre côté, l’État nous aide en baissant un peu une partie des charges", confie Ludovic Loray. Usés par les conditions de travail, certains coiffeurs préfèrent se reconvertir. D'autres comme Camille se lancent à leur compte. Depuis deux ans, elle accueille ses clientes chez elle, choisit son rythme et ses revenus. Pour attirer les jeunes recrues, le secteur mise sur la formation. Les salons bénéficient désormais d'aide financière pour recruter plus d'apprentis. Dans cette école, les élèves reviennent. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann