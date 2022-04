Le monde du vélo à la conquête des femmes

La pratique du vélo augmente à Lyon (Rhône) et les femmes sont de plus en plus nombreuses. Le compteur s'affole, car près de 366 000 cyclistes sont passés par ici en trois mois. C'est la conséquence directe de la création de la piste cyclable plus sécurisée. Un moyen pour se déplacer et pas seulement pour transpirer. Ophélie Laffuge a créé une communauté des femmes à vélo baptisée "Beyond My Bike". Comme elle, une femme sur trois roule sur un vélo avec assistance électrique. Les marques s'emparent de ce nouveau marché. Elles développent surtout des vêtements et des accessoires. La marque "Je suis à vélo" propose 30% de produits féminins, et quasiment tout le reste est mixte. S'équiper est aujourd'hui bien moins compliqué, que ce soit en boutique spécialisée, en magasin de sport, qu'aux supermarchés. Noémie Gauthier, styliste, développe depuis trois ans la première marque de prêt-à-porter de cyclisme urbain pour femmes. Des articles de 35 à 420 euros, de la sacoche à la robe en élasthanne. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Bervillé