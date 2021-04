Le monde en famille : l'Amérique latine

La Basse, au sud de la Basse-Californie, est l'un des treize endroits au monde où l'on peut apercevoir le requin-baleine. Il est bien là, devant nous six, le plus gros poisson du monde. Nous avons dix secondes pour nous préparer. Avec dix mètres de long et dix tonnes, c'est un monstre inoffensif qui ne mange que du plancton. Guanajuato est l'une des plus belles villes du monde avec son arc-en-ciel architectural à flanc de colline. L'ancienne ville coloniale mexicaine était autrefois une ville minière d'argent. Depuis 1988, elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. La région de Huasteca Potosina est connue pour ses champs de canne à sucre. On y découvre également des sources d'eau translucide grâce à la roche calcaire très blanche. Un parc aquatique naturel avec des sauts d'un bassin à l'autre. A Chiapas, dans le canyon du Sumidero, il se dit qu'une tribu entière d'Indiens se sont suicidés collectivement pour échapper aux conquistadors espagnols au XVIème siècle. Au Guatemala, le lac Atitlán et ses trois volcans sont fascinants. Chaque jeudi et dimanche, le marché Chichicastenango, l'un des centres de commerce les plus importants de toute la région maya, reste ouvert.