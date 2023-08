Monstre du Loch Ness : la chasse est rouverte !

Dès qu'il s'agit de ce lac, l'imagination n'a pas vraiment de limite. Appareils photo, sonars, bateaux télécommandés, tout pour l'apercevoir. La moindre ombre suffit à relancer le mythe de ce monstre que personne n'a pourtant jamais vu jusqu'à présent. D'immenses recherches sont à nouveau en cours sur toute la longueur du lac. Sur 39 km, la chasse reprend. "C'est la plus grande chasse pour trouver Nessie jamais organisée. Nous sommes plus d'une centaine de volontaires autour des rives du Loch Ness pour tenter d'apercevoir le monstre", s'exprime Paul Nixon, directeur général de The Loch Ness Centre à Drumnadrochit. Ils peuvent compter sur des technologies dignes des plus grands films d'espionnage, comme des drones avec caméra thermique et infrarouge pour cartographier la zone. Et surtout, c'est une grande première, un hydrophone. Cet appareil est capable d'enregistrer tous les sons sous-marins, plonger au plus profond du lac à près de 270 m. La moindre cavité où pourrait se cacher le monstre n'aura bientôt plus de secret. TF1 | Reportage C. Diwo, D. Xainte, Q. N'guyen