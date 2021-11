Le Mont Saint-Michel à l’heure des grandes marées

Il est encore au sec. Les forts coefficients de marée ont changé le paysage autour du Mont Saint-Michel. François a fait le déplacement pour voir le monument les pieds dans l’eau. Quoi de mieux qu’un jour de grande marée pour découvrir le joyau de la Normandie. Ce dernier week-end de vacances est l’occasion pour venir profiter de ce phénomène impressionnant. Mais pas question d’observer de très loin. Pour s’approcher au plus près de la marée montante, les groupes doivent être accompagnés d’un guide. Les sables mouvants peuvent piéger ceux qui s’aventuraient seuls. Pour voir la marée à son plus haut niveau, certains se sont levés plus tôt à Saint-Malo. Ces trois amies sont venues de Paris pour immortaliser le lever du soleil. Des conditions exceptionnelles pour bien finir les vacances. Il ne reste plus qu’à mouiller les bottes, une dernière fois. Les forts coefficients de marée se poursuivent jusqu’à dimanche. Pour ne pas se mettre en danger, les promeneurs sont invités à ne pas partir seuls.