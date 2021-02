Le Mont-Saint-Michel sous la neige

Le Mont-Saint-Michel a offert un très joli cadeau aux photographes passionnés. Il s'est retrouvé comme pris par la banquise. Un blanc immaculé qui lui va si bien. Les touristes sont restés sans voix devant ce paysage inhabituel. Peu à peu, le soleil a fait fondre le manteau blanc de neige de la baie du Mont-Saint-Michel. "On apprécie le lieu et on se laisse porter par la magie", confie un touriste. "C'est rarissime, c'est spectaculaire", affirme un autre. Cela faisait huit ans qu'il n'avait pas autant neigé. Un spectacle unique qui se mérite, car la température n'a pas excédé les deux degrés. Le froid est un peu difficile à supporter. En temps normal, 5 000 visiteurs empruntent les rues du Mont-Saint-Michel chaque jour. Désormais, ils ne sont plus que quelques centaines. Tous ont la sensation de passer un moment confidentiel avec la "huitième merveille du monde". Alors que le soleil se couche et que les touristes s'en vont, l'archange Saint-Michel continue de veiller sur le monde.