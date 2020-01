Le mouvement antinataliste prend de l'ampleur en Inde

En Inde, perpétuer la lignée familiale est primordiale. Près de 35 bébés naissent chaque minute dans le pays, soit 47 fois plus que dans l'Hexagone, alors qu'il est déjà surpeuplé. Face à la situation, l'antinatalisme gagne du terrain. De plus en plus de couples décident de ne pas avoir d'enfants. Pour certains d'entre eux, cela réduira leur impact environnemental sur la planète car l'empreinte carbone d'un enfant serait 24 fois plus élevée comparée à celle d'une voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.