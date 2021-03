Le mystère de l'inconnue de la Seine

Ils se sont rencontrés il y a dix ans, au hasard d'une brocante. Ce jour-là, Emmanuel Bossuet tombe nez à nez avec ce masque mortuaire au sourire énigmatique. Moulage en plâtre, en bronze, en fer, il lui dédie un mur entier. Il était captivé par le visage de celle que l'on surnomme l'inconnue de la Seine. "On espère toujours trouver une pièce un petit peu plus rare, et surtout y apercevoir et voir quelque chose qu'on n'y a pas encore vu", évoque ce designer. Depuis sa mort supposée à la fin du XIXe siècle, l'Inconnue inspire les plus grands artistes, de Man Ray à Aragon. Une œuvre non signée, une femme dont on ne sait rien ou presque, un mystère surgi des eaux de la Seine. À l'époque, la morgue de Paris expose ses morts. On s'y balade en famille le dimanche. L'histoire raconte que le corps de la jeune femme y est placé après son suicide par noyade. Difficile à croire, son visage intact paraît paisible. Nous avons interrogé un membre de la brigade fluviale. Intrigués, nous avons cherché et retrouvé la trace de l'Inconnue dans un atelier de moulage de banlieue parisienne. En plâtre, résine ou bronze, les ateliers Lorenzi moulent cette joconde de la sculpture depuis plus d'un siècle. Ils en vendent aujourd'hui encore plus de 300 modèles par an. "La noyée de la Seine, c'est notre best-seller. On est toujours étonné que ça marche aussi bien. C'est vraiment incroyable. C'est une figure qui dure dans le temps", se réjouit Éric Nadeau, directeur des ateliers Lorenzi. Mais qui pourrait être cette femme ? La suite dans le reportage ci-dessus.