Le nombre d'appels au 39 19 bondit depuis le début du confinement

La sortie du confinement est vitale pour les femmes victimes de violences conjugales. Coincées à leur domicile, elles sont particulièrement vulnérables. Depuis la mi-mars, le nombre d'interventions des forces de l'ordre a fortement augmenté. Sur Internet, la plateforme dédiée du gouvernement enregistre un record de visites. Et au 39 19, numéro d'écoute pour les femmes en danger, les téléphones sonnent en permanence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.