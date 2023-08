Le nouveau maillot du XV de France

Les premiers exemplaires sortent tout juste de l'atelier. Ancien international, membre du staff de l'équipe de France, Nicolas Jeanjean est à l'origine de la création du nouveau maillot des Bleus, et le résultat est plutôt satisfaisant. C'est un maillot révolutionnaire qui est conçu et fabriqué ici à Romilly-sur-Seine (Aube) par le plus ancien équipementier français. Un retour aux sources pour la Fédération française de rugby après avoir travaillé avec des entreprises allemandes ou américaines. C'est un maillot 100% made in France, car même le tissu est français. Direction l'Ardèche et cette usine de Saint-Julien-en-Saint-Alban. Dans cette PME centenaire, le savoir-faire d'une centaine d'ouvriers a permis de tisser le tissu nécessaire à la fabrication de près de 400 maillots. "Tout le monde est impliqué", explique Yves Duchêne. Le personnel découvre avec fierté le maillot enfin terminé. Les ouvriers ont rempli leur mission, place désormais aux joueurs qui porteront cette nouvelle tunique à partir du 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande. TF1 | Reportage J.P. Féret, J.Y. Chamblay, X. Boucher