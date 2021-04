Le nouveau vaccin Johnson & Johnson est-il enfin arrivé en pharmacie ?

Il est arrivé vendredi dans le frigo de cette pharmacie à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), mais tout seul. Pour cette semaine, le Johnson & Johnson se sera juste un seul flacon, soit cinq doses. Le pharmacien n'a pas encore eu le temps de s'organiser. Il lui faut fixer cinq rendez-vous d'affilée, car une fois le flacon ouvert, ce vaccin ne se garde que six heures. Autre pharmacie, autre organisation. On y transforme les rendez-vous qui étaient déjà fixés pour pouvoir utiliser dès maintenant le nouveau sérum. "Je suis venu pour AstraZeneca ce matin, mais il s'avère qu'on m'a offert l'opportunité de le faire avec Janssen. L'avantage pour moi, c'est sur une dose", témoigne Frédéric, 56 ans. Il fait partie des chanceux. Cette semaine, seulement 206 000 doses sont livrées dans tout le pays. Nous avons sondé quelques pharmaciens. Ils sont plusieurs, comme Alexandre Dabi, à attendre les premières livraisons. Dans son cas, ce sera dans deux semaines. "Et on a beaucoup de pression par les patients qui veulent partir à l'étranger cet été. Sachant que AstraZeneca, c'est douze semaines de rappel. Ils risquent d'être coincés pour leur départ en vacances", indique-t-il. Au total, la France attend 500 000 doses de Johnson & Johnson pour la fin du mois d'avril et environ huit millions d'ici fin juin.