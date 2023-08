Le parasol : de l’ombre à la lumière

Il plante le décor, tantôt coloré, rayé, le parasol n'a pas toujours si apprêté. C’est vers 1540 que le mot entre dans la langue française, juste après l’arrivée d’Italie de Catherine de Médicis, d’où elle avait remporté son ancêtre, l’ombrelle. Se protéger du soleil, certes, mais il a longtemps joué un autre rôle. On voit dans les images le sultan du Maroc, sortant de son palais avec sa garde qui, lui, tient, non pas une ombrelle, mais un parasol. Et à l’époque, cela attire le regard. Même le Saint Sacrement en possède un. Les bourgeois ont horreur du bronzage, trop populaire pour eux, alors, jusqu’au début du XXe siècle, il reste l’objet des classes supérieures. Mais les années 20 vont tout changer. Le parasol envahit les plages à Deauville, Monaco. Il devient un synonyme de vacances, de famille. C’est aussi un moyen de marquer son territoire. Surtout en période de canicule, la campagne de lutte contre le cancer de la peau est passée par là, protecteur et populaire, le parasol n’a donc pas fini de nous faire de l’ombre. TF1 | Reportage K. Yousfi, E. Payrô, C. David