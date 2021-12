Le parcours d'un colis de Noël : de l'envoi à la livraison

Après plusieurs jours d'angoisse, le colis attendu est enfin arrivé. Dans la vidéo en tête de cet article, vous apercevez la camionnette jaune de Kevin, facteur. Elle indique en ce 24 décembre qu'il y aura bien des cadeaux sous les sapins, même pour les retardataires. De l'envoi à la livraison d'un colis de Noël, nous avons voulu percer le secret. Pour cela, remontons le temps, deux jours en arrière. Avec notre traceur GPS, nous avons suivi le parcours d'un colis envoyé de Grenoble vers Paris. Parti de Grenoble, il est pris en main par un chargé de clientèle de La Poste, puis par un facteur. Arrivé à cet immense hangar, notre colis a été déchargé, ensuite scanné, trié puis placé dans un autre camion. Le tout en deux minutes et trente secondes, un temps record. À ce rythme, 20 000 colis sont traités chaque heure. Ils vont passer devant une sorte d'appareil photo capable de flasher les étiquettes en moins d'une dizaine de secondes. À l'aide des outils industriels hyper équipés, les colis sont sûrs d'être arrivés vers leur destination finale en temps et en heure. Notre colis a parcouru 500 km avant d'arriver à six heures du matin dans ce centre de distribution de la région parisienne. Cet établissement traite en moyenne entre 40 et 50 000 colis tous les jours. Au total, notre colis sera passé entre les mains de huit personnes, monté dans deux camionnettes et deux camions, pour que 48 heures après l'avoir posté, il soit enfin sous le sapin. TF1 | Reportage C. Diwo, S. Hernandez, V. Daran