Le parcours judiciaire de Bernard Tapie

Bernard Tapie attendait d'être fixé sur son sort dans trois jours. Une nouvelle fois, la Cour d'appel devait trancher dans l'affaire Tapie, celle qui marquera toute sa carrière : la revente d'Adidas. En 1992, l'homme d'affaires souhaitait revendre l'équipementier sportif et confiait la vente au Crédit Lyonnais. Le prix de vente a été fixé à 317 millions d'euros. Quelques années plus tard, Bernard Tapie s'estime floué. En 2008, la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, a décidé d'avoir recours au tribunal arbitral pour solder l'affaire une fois pour toutes. Le tribunal a donné raison à l'homme d'affaires. Au total, 403 millions d'euros devaient lui être versés, dont 45 millions pour le seul préjudice moral. Mais cet arbitrage généreux est plus que controversé. La Cour d'appel de Paris l'annulait en 2015 et a définitivement obligé Bernard Tapie à rembourser le montant. D'appel en appel, aujourd'hui encore, cette affaire n'est toujours pas terminée. Toute la carrière de Bernard Tapie est jalonnée d'affaires judiciaires.