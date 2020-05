Le parvis de Notre-Dame de Paris rouvre au public

Treize mois exactement après l'incendie, les badauds ont pu enfin refouler le parvis de Notre-Dame. À peine les barrières enlevées ce matin, l'heure était déjà aux balades face à la cathédrale peu à peu retrouvée et au souvenir en famille pour garder une trace indélébile de ce moment symbolique. La réouverture des lieux intervient après un "avis favorable" des autorités sanitaires. De quoi donner le sourire aux instances religieuses en pleine fête de la Pentecôte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.