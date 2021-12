Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal

Mettre encore plus la pression sur les non vaccinés. C'est la stratégie du gouvernement face à une situation sanitaire jugée très préoccupante. Pour ce faire, il a mis en place un pass vaccinal sans donner plus de précisions sur son étendu. À partir de début janvier, un test PCR ou antigénique ne sera plus suffisant pour obtenir son pass. Sans rendre la vaccination obligatoire, elle devient quasi indispensable. Face à une reprise de l'épidémie, la vaccination reste l'arme maîtresse du gouvernement. Elle va même s'accélérer à commencer par le délai du rappel vaccinal. Il était de cinq mois entre la deuxième et la troisième dose, il passe désormais à quatre. Un rappel qui devient obligatoire pour les soignants et pompiers à compter du 30 janvier. Concernant la vaccination des enfants de cinq à onze ans, les doses sont prêtes. En revanche, le remboursement des autotests pendant les vacances a finalement été écarté. Le gouvernement préfère mettre des restrictions pour éviter les regroupements notamment le jour du Nouvel An. À l'image de la ville de Paris qui vient de l'annoncer, les mairies doivent renoncer aux concerts et feux d'artifice la nuit du 31 décembre. TF1 | Reportage C. Diwo