Le passeport Covid s'impose partout dans le monde

Le futur certificat sanitaire européen est un QR code individuel et sécurisé. Il indiquera votre nom et nationalité, mais surtout si vous avez été vaccinés, si vous avez des anticorps ou un test PCR négatif. Son entrée en vigueur est prévue le 15 juin prochain, en version numérique ou papier. Il devrait permettre de rouvrir restaurant et cinéma et même de voyager, un sésame pour le retour à une vie presque normale. "Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accepter tout le monde. Mais ceux qui ont déjà l'immunité, il n'y a pas de risque. Ceux qui n'ont pas été ni vaccinés, ni porteurs de la maladie, il y aura à ce moment-là la possibilité d'avoir des tests", a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, chargé de suivre la fabrication de vaccins, lors de son interview dans Le Grand Jury ce dimanche. Mais avant de planifier vos futures sorties, il faudra que les 27 pays européens se coordonnent. Pour le moment, chacun fait comme il veut. À Berlin par exemple, à partir de la semaine prochaine, il faudra un test PCR négatif pour se rendre chez son coiffeur et les masques FFP2 seront obligatoires partout. Passeport vaccinal, certificat sanitaire, tous les pays s'y mettent.