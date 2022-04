Le petit cheval du Vercors remonte à la pente

Ils trottinent sur les pentes du Vercors depuis près de deux siècles. "C'est un cheval marron avec les crins noirs et les bas de pattes noires dotées d'un sabot bien ancré et assez large", a décrit Isabelle Bonfy, éleveuse de chevaux du Vercors de Barraquand à Saint-Pierre-de-Bressieux dans l'Isère. De large sabot capable de grimper sur des terrains escarpés. Depuis six ans, Isabelle se passionne pour le cheval de Barraquand, un montagnard de 1m50, trapu et résistant au froid. "Des chevaux qui dorment dehors, tout le temps, l'hiver comme l'été. Il est exceptionnel. C'est un cheval qui est parfaitement adapté pour notre région", a-t-elle indiqué. Ce partenaire de promenade idéal est aujourd'hui très recherché pour le tourisme équestre. Son nom, ce cheval le tient de Jules Barraquand, un éleveur qui développa la race au XIXe siècle. Remplacés peu à peu par des machines dans les fermes après la Seconde Guerre mondiale. Tombé dans l'oubli, il a bien failli disparaître. "C'est Jean-Louis Barraquand, un des descendants de ce fameux Jules Barraquand, qui a retrouvé quelques éléments et qui dans les années 90, a remis en route ce petit cheval en partenariat avec le parc naturel régional du Vercors", a expliqué Sylvain Piltant, éleveur de chevaux du Vercors de Barraquand à Sassenage. Avec une dizaine d'éleveurs, Sylvain s'est battu pour que le Barraquand soit officiellement reconnu par le ministère de l'Agriculture. Une victoire en 2017. Ami des randonneurs, les barraquands sont aussi très talentueux en saut d'obstacles. Le Vercors en compte aujourd'hui près de 300, un chiffre en constante augmentation. TF1 | Reportage C. Blampain, I. Blonz, E. Nappi