Le phare de Cordouan inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Plus de 400 ans qu’il domine majestueusement l’estuaire de la Gironde et l’océan Atlantique, quatre siècles que le phare le plus ancien du pays émerveille les visiteurs. Certains le surnomme le "roi des phares" ou encore "Versailles de la mer". Ce samedi après-midi, il pourrait bien devenir le 46e site français inscrit au patrimoine universel. C’est un suspens de près de 20 ans qui prendra fin. Cordouan est le seul phare de l’Hexagone à être encore habité par le gardien des lieux. Pierre Courgette vit ici depuis cinq ans. La perspective de cette distinction le réjouit. "Ce serait une belle reconnaissance (...) Après, on va continuer à faire le même travail ici", explique-t-il. Il est certes question de renommée, mais tout en gardant l’authenticité du lieu. En effet, augmenter les jauges de visiteurs est exclu. Ici, il faut prendre le temps de gravir les 300 marches pour admirer le panorama. La décision est évidemment très attendue, elle devrait être connue dans l’après-midi.