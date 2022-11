Le phénomène des "nuits tropicales"

Dès les premiers rayons de soleil, les parasols sont dépliés. Les clients ressortent les lunettes, les shorts et les t-shirts. Ces touristes sont venus prendre leur petit-déjeuner en terrasse. "On profite de la belle météo pour venir passer la journée à Toulouse avec les enfants", confie un touriste. Laëtitia et Benjamin n'imaginaient pas avoir une si belle météo pour leur mariage. La nuit aussi a été belle, tropicale même. Il faisait encore 20 degrés ce vendredi soir à 23 heures. Pour la première fois, le toit-terrasse reste ouvert en fin octobre. Magalie fête son anniversaire. L'année dernière, à la même date, elle était au coin du feu. Il est difficile de s'imaginer en automne. Chaque soir, Bérénice ouvre les fenêtres pour aérer. L'étudiante apprécie cet été indien, mais elle s'interroge. Dans la rue et sur les quais, les Toulousains étaient nombreux à prolonger la soirée. Ils comptent bien profiter des activités extérieures pendant tout le week-end. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe