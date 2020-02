Le pianiste João Carlos Martin retrouve sa virtuosité grâce à des gants bioniques

À l'aube de ses 80 ans, João Carlos Martin a pensé avoir mis un terme à sa carrière. Le pianiste brésilien était l'un des grands interprètes de Bach, mais une maladie musculaire et plusieurs accidents avaient eu raison de ses facultés. Que le monde de la musique se réjouisse ! Il peut à nouveau nous faire profiter de son talent grâce à des gants bioniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.