Le Plus Grand Cabaret du monde en tournée

La fête, la grâce, la performance... le Plus Grand Cabaret du monde, en tournée, promet du spectaculaire. Patrick Sébastien et sa troupe de 50 artistes le prouvent sur scène. "Ce spectacle, ce n'est pas un cirque, ce n'est pas un show de chanteur. C'est plutôt un retour en enfance, une bulle, une parenthèse", précise-t-il. Une parenthèse enchantée pour un homme de télé devenu Monsieur loyal. Ils marchent sur les murs. Ces acrobates canadiens, promus meilleurs artistes du monde dans cette catégorie, défient la gravité. Les spectateurs sont tout simplement conquis et en redemandent. "On reviendra, il n'y a pas de souci", précisent-ils. Et tradition oblige d'un spectacle conçu par Patrick Sébastien, sur scène, c'est la joie de vivre qui a le dernier mot.