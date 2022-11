Le plus grand HLM de France face au coût de l'énergie

Les deux barres d'immeubles les plus longues de France mesurent 600 mètres au total et comptent 1 250 appartements. En temps normal, c'est l'équivalent d'une commune de 2 000 habitants. Sortis de terre dans les années 60, ce colosse de béton est ce qu'on appelle en ce moment une passoire thermique. Christiane vit au premier étage. Elle déplore des murs mal isolés et un chauffage collectif vétuste. En théorie 19 °C dans tout l'immeuble, mais c'est différent d'une pièce à l'autre, surtout quand les fenêtres font défaut. Le radiateur est collé au plafond. Depuis septembre, les charges de l'immeuble ont grimpé de 25 %. Pour Christiane, en arrêt-maladie, ça représente une dizaine d'euros et c'est déjà trop. Les factures d'énergie trop lourde à supporter, c'est le sujet d'inquiétude qui alerte de l'autre côté de l'immeuble, les Restos du Cœur, situé au rez-de-chaussée. Dans le quartier, ils aident chaque année 600 familles. Les inscriptions pour la campagne d'hiver démarrent en ce moment. Pour la première fois en France, les Restos du Cœur prennent désormais en compte systématiquement les factures d'énergie. Dans cette immense barre de béton, le bailleur social fait tout pour limiter au maximum la facture énergétique. Mais ça ne suffit pas toujours. Une gardienne d'immeuble l'a constatée. Elle veille sur une centaine de logements et connaît mieux que quiconque la situation actuelle des plus précaires. Alors pour faire baisser les charges, le bailleur social s'est lancé dans un chantier de réhabilitation hors norme pour moderniser les deux barres HLM et les rendre beaucoup moins gourmandes en énergie. Dans peu de temps, la structure plus aérée sera scindée en trois. Mais pas question de tout mettre à la poubelle. Sur le chantier, on fait de la récup. Dans chaque pièce, si les matériaux ont de la valeur, ils sont conservés en vue d'être réutilisés plus tard dans les futurs logements. Ça s'appelle faire des économies, réinjectées ensuite dans l'isolation des appartements avec un objectif très clair : divisé par deux une consommation de chauffage. La fin des travaux est prévue en 2027. La facture s'élève à plus de 300 millions d'euros, mais bientôt des charges de chauffage réduites au minimum pour les locataires. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta