"Le plus grand" : la piscine Nakache de Toulouse, la plus grande du pays

L'étendue d'eau de la piscine Nakache de Toulouse est démesurée avec 50 mètres de large et 150 mètres de long. Chaque été, 130 000 Toulousains profitent de la place pour nager ou lézarder au soleil. Mais avec un tel espace, les enfants peuvent vite se perdre. En patrouille, dans leur tour de guet ou dans l'eau, quatorze maîtres nageurs sont nécessaires pour ne manquer aucun recoin. Que ce soit pour la performance ou la détente, le plaisir des habitants est resté inchangé depuis maintenant 90 ans.