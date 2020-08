Le poison : une arme traditionnelle russe

En 20 ans, la variété des poisons utilisés par les services secrets de Moscou a servi à éliminer de nombreux gêneurs. Mais cet arsenal a été privilégié par l'État russe depuis beaucoup plus longtemps encore. L'État soviétique a ainsi développé un savoir-faire particulier pour inoculer la mort en toute discrétion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.