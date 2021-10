Le poisson-zèbre, le meilleur allié des chercheurs

Barné de rayures, le poisson-zèbre est devenu ces dernières années un précieux allié des chercheurs. Dans cet élevage de l'Institut Pasteur, on en prend grand soin. Tout est fait pour faciliter sa reproduction. Chaque femelle pond une centaine d'œufs. Une mine d'or pour ce chercheur, car à ce stade de développement, le poisson-zèbre est totalement transparent. À trois jours, le poisson-zèbre est fluorescent. Cette fluorescence est due à une manipulation génétique. Les chercheurs peuvent ainsi rendre lumineux les vaisseaux sanguins ou encore les neurones du poisson et observer en temps réel dans ces tissus vivants ce qu'il s'y passe. Un modèle idéal pour travailler sur le cancer du cerveau. Grâce au poisson-zèbre, la progression d'une cellule cancéreuse dans un vaisseau sanguin a pu être filmée. En comprenant mieux ce mécanisme, les chercheurs espèrent parvenir à stopper la propagation de ces cancers. Et là encore, le poisson-zèbre sera bien utile pour tester de futurs traitements.