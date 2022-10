Le pont de Crimée attaqué : un camouflet pour Poutine

C'est une opération très bien réalisée. Il est 6h du matin ce samedi quand le pont de Crimée explose. Trois morts selon la Russie. Les experts n'ont aucun doute, c'est un travail de professionnel. Les enquêteurs russes font les premières constatations. L'effondrement du pont ne présenterait pas les traces venant d'en dessous. Il est certain que la charge explosive était d'une grande importance. Peut-être transporté dans un camion, d'après l'hypothèse russe. Et sur la vidéosurveillance, regardée images par images, impossibles d'être aussi catégorique. Autre élément laissant penser à un travail d'expert, l'explosion a eu lieu en même temps que le passage d'un train citerne et plus encore, entre deux piliers. D'après le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique et questions militaires, "le hasard existe, mais là quand même, le hasard fait bien les choses. Le camion explose, il y a les citernes de carburant qui donne une dimension autre à cette attaque. Pour moi, il ne peut y avoir que du renseignement". Du renseignement qui aurait aussi permis de déjouer la sécurité. Ce camion a été filmé samedi matin à l'entrée du pont quelques instants avant la déflagration. Certains médias russes affirment qu'il s'agit du camion impliqué. La vidéo en tête de cet article montre le conducteur en train de faire le tour du véhicule sous le regard des militaires et même ouvrir sa remorque avant de reprendre la route sans aller plus loin dans l'inspection. L'armée ukrainienne n'a pas revendiqué cette attaque. Mais elle porte un coup très dur à la Russie. Le pont de Crimée, long de 18 km, relie le pays par route et par rail le sud de l'Ukraine. Il permettait le transport des troupes, munitions et carburant, un approvisionnement désormais compromis. L'enquête continue. L'Ukraine insinue même qu'il pourrait s'agir d'une opération montée par la Russie. Dès la fin de la journée, les Russes ont tenu à diffuser des images prouvant que la circulation a pu reprendre partiellement sur le pont, tout comme le trafic ferroviaire. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.Y Chamblay