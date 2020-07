Le port du masque désormais obligatoire sur le marché de Morlaix

La Bretagne enregistre le taux de reproduction le plus élevé du virus dans tout l'Hexagone. De ce fait, le port du masque a été rendu obligatoire sur les marchés de plusieurs villes. C'est notamment le cas à Morlaix (Finistère) où la mesure est bien accueillie. Pour les commerçants, elle est certes contraignante, mais assure également le bon déroulé de la saison. Le non-respect de cette mesure est passible d'une contravention de 135 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.