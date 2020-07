Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos en Belgique

En Belgique, les autorités ont constaté un relâchement et craignent une reprise de l'épidémie du coronavirus. D'autant plus que le nombre d'hospitalisations a augmenté de 2% ce dimanche. Le port de masque est alors devenu obligatoire dans les lieux clos comme les bibliothèques, les commerces et les restaurants. Cette mesure est entrée en vigueur depuis samedi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.