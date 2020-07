Le port du masque obligatoire dans les lieux clos dès lundi

Face à l'augmentation des cas de contamination au coronavirus, le port du masque deviendra obligatoire à partir de ce lundi. Les lieux publics clos tels que les commerces, les marchés couverts et les banques seront concernés. Dans les salles de sport, les cinémas, les théâtres ou les bars et restaurants, les masques seront obligatoires seulement quand on se déplace. Dans les entreprises, chaque employeur doit fixer ses règles pour respecter les gestes barrières.