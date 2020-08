Le port du masque obligatoire engendre des tensions

Si le masque est devenu indispensable pour beaucoup d'entre nous, pour d'autres, c'est plus compliqué. Et faire respecter la règle peut même s'avérer dangereux. Plusieurs altercations ont d'ailleurs été recensées ces derniers jours. À chaque fois pour avoir rappelé la consigne. Pour prévenir les tensions, les contrôles sont renforcés pour rappeler que le masque doit être porté au-dessus du nez et que son absence est passible de 135 euros d'amende.