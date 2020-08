Le port du masque rendu obligatoire dans 24 communes l'Hérault

Le village naturiste du Cap d'Agde (Hérault) figure parmi les 283 foyers de l'épidémie de coronavirus dans l'Hexagone. Après un dépistage massif, une centaine de cas positifs y ont été confirmés. Sur place comme dans 23 autres communes de bord de mer du département, le port du masque est désormais obligatoire. Une décision que le préfet a dû prendre pour endiguer la propagation du virus. Tout rassemblement public de plus de dix personnes est également interdit.