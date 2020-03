Le portrait de Benjamin Bernheim, le ténor français que le monde de l'opéra attendait

La presse internationale parle de Benjamin Bernheim comme le grand ténor français que le monde de l'opéra attendait. Pourtant, son nom n'est pas très connu dans l'Hexagone. Après des années d'exil à l'étranger, le jeune chanteur de 34 ans se montre de plus en plus sur les scènes françaises. Actuellement, il enchaîne les triomphes avec un agenda qui affiche complet jusqu'en 2024. Son secret : goûter au parfum du succès sans y succomber avec l'idée de défendre une identité.