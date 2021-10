Le portrait de Bernard Tapie

Parler de Bernard Tapie, c'est raconter la vie d'un phénix : mille fois brisée, mille fois recommencée. Elle a démarré au Bourget, en banlieue parisienne. Il a vécu une enfance pauvre mais heureuse. De quoi faire de sa vie une ambition, pas une revanche. C'est en 1966 que la France le découvre. Chanteur, ce Tapie-là ne percera pas. Sa carrière, c'est dans les affaires que Bernard Tapie va la faire. A la fin des années 1980, il a été dans le top vingt des fortunes du pays. Il a mis sa vie en scène et en images jusqu'à présenter sa propre émission à la télévision sur TF1. Outre sa passion pour le sport et l'OM, il a été élu député engagé à gauche en 1989 et est devenu ministre de la Ville. Rattrapé par l'affaire du match truqué OM-Valenciennes, il a passé plus de 160 jours en prison. Adidas, Crédit lyonnais, Testut, compte de l'OM, ... les affaires se sont enchaînées. Le cinéma va ensuite lui ouvrir les bras, comme un rebond qu'il n'attendait pas. A ses côtés depuis plus de 40 ans comme un pilier, Dominique sa seconde femme.